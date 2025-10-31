Reichenbach: Soll ein privater Wirtschaftsprüfer die Stadtverwaltung durchleuchten?

Reichenbach
Die AfD-Stadtratsfraktion hat das beantragt. Andere halten privatwirtschaftliche Maßstäbe für eine Stadt für fragwürdig. Der Stadtrat muss am Montag entscheiden.
Soll die Stadtverwaltung Reichenbach durch ein externes, privatwirtschaftliches Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft werden? Die AfD-Fraktion hat das beantragt. Ziel sei es, „Einsparpotenziale zu identifizieren und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu verbessern“. Die Prüfung solle nach denselben Maßstäben erfolgen, wie sie...
