Reichenbach: Straßensperrungen und Umleitungen im Kreuzungsbereich Schwarze Tafel

Vom 23. März an wird die Straße nach der Kreuzung in Richtung Mühlwand gesperrt. Grund sind Kabelarbeiten der Telekom. Welche Umleitungen es gibt.

Kabel werden ab dem Montag, 23. März, im Bereich der Kreuzung der Straße Schwarze Tafel/Alte Lengenfelder Straße in Reichenbach verlegt. Dafür müssen Straßenabschnitte gesperrt werden, so die Stadtverwaltung. Bis voraussichtlich zum 2. April wird die Firma KNS Kabel Netzwerk Service im Auftrag der Telekom die Arbeiten ausführen. Aus dem... Kabel werden ab dem Montag, 23. März, im Bereich der Kreuzung der Straße Schwarze Tafel/Alte Lengenfelder Straße in Reichenbach verlegt. Dafür müssen Straßenabschnitte gesperrt werden, so die Stadtverwaltung. Bis voraussichtlich zum 2. April wird die Firma KNS Kabel Netzwerk Service im Auftrag der Telekom die Arbeiten ausführen. Aus dem...