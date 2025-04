Reichenbach: Unbekannte stehlen 82-Jähriger die Geldbörse

Passiert ist der Vorfall in einem Einkaufsmarkt. Die Polizei sucht Zeugen

Reichenbach.

Einer 82 Jahre alten Frau ist beim Einkauf die Geldbörse gestohlen worden. Sie war am Donnerstag kurz vor 10 Uhr in einem Netto-Markt an der Zwickauer Straße in Reichenbach einkaufen. Dabei hatte sie ihren Einkaufsbeutel inklusive einer roten Geldbörse, die sie zuvor auf genügend Bargeld kontrolliert hatte, an ihrem Rollator hängen, heißt es von der Polizei. An der Kasse musste die Frau dann feststellen, dass die Geldbörse nicht mehr da war. Unbekannte Täter haten sich offenbar an ihrem Einkaufsbeutel zu schaffen gemacht. In der Geldbörse befanden sich Bargeld sowie persönliche Dokumente. Nun sucht die Polizei Personen, die Hinweise auf die Identität der Diebe geben können – Zeugentelefon: 03744 2550. (jarn)