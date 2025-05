Reichenbach: Veranstaltung zum trügerischen Reiz der Drogen

Im Alten Reitstall steht am Mittwoch Patrick Hoff Jugendlichen Rede und Antwort

„Lass dich nicht einwickeln“ – so heißt eine Veranstaltung für Jugendliche an diesem Mittwoch im Alten Reitstall in Reichenbach, Rosa-Luxemburg-Straße 54a. In entspannter Atmosphäre können sie dort 15 bis 19 Uhr mit Patrick Hoff ins Gespräch kommen. Er war einst selbst in die Drogen- und Beschaffungskriminalität abgerutscht und...