Im November soll das Gebäude der Höheren Textilfachschule leergezogen werden.
Im November soll das Gebäude der Höheren Textilfachschule leergezogen werden. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Reichenbach verliert den letzten Rest seiner Hochschulausbildung
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Institut für Textil- und Ledertechnik und der Maschinenpark sollen im November nach Zwickau umziehen. Die neue Außenstelle der TU Chemnitz verzögert sich.

Voraussichtlich im November verliert Reichenbach den letzten Rest seiner Hochschulausbildung. Der Umzug des Instituts für Textil- und Ledertechnik und des Technikums von Reichenbach nach Zwickau soll „in den Kalenderwochen 45 bis 48 parallel zum Lehrbetrieb erfolgen“, teilt die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) auf Anfrage mit. Das...
