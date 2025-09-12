Reichenbach verliert den letzten Rest seiner Hochschulausbildung

Reichenbach
Das Institut für Textil- und Ledertechnik und der Maschinenpark sollen im November nach Zwickau umziehen. Die neue Außenstelle der TU Chemnitz verzögert sich.
Voraussichtlich im November verliert Reichenbach den letzten Rest seiner Hochschulausbildung. Der Umzug des Instituts für Textil- und Ledertechnik und des Technikums von Reichenbach nach Zwickau soll „in den Kalenderwochen 45 bis 48 parallel zum Lehrbetrieb erfolgen“, teilt die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) auf Anfrage mit. Das...
