Reichenbach verliert zwei Gynäkologen - wird es Ersatz geben?

Am MVZ im ehemaligen Krankenhaus hören zwei Fachärzte für Frauenheilkunde auf. Wie es dort nun weitergeht.

Zwei Fachärzte für Frauenheilkunde werden Anfang des nächsten Jahren das MVZ im ehemaligen Reichenbacher Krankenhaus verlassen. Dies bestätigte MVZ-Managerin Julia Glagau gegenüber der „Freien Presse". Es handelt sich um Dr. Annett Feist und Alhouri Mohamad Kher. Beide Mediziner wechseln nach Hof. Annett Feist leitet ab Januar die...