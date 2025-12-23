MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alhouri Mohamad Kher (r.) im Gespräch mit Sozialministerin Petra Köpping und dem damaligen Landtagsabgeordneten Stephan Hösl.
Alhouri Mohamad Kher (r.) im Gespräch mit Sozialministerin Petra Köpping und dem damaligen Landtagsabgeordneten Stephan Hösl. Bild: Gerd Betka/Archiv
Alhouri Mohamad Kher (r.) im Gespräch mit Sozialministerin Petra Köpping und dem damaligen Landtagsabgeordneten Stephan Hösl.
Alhouri Mohamad Kher (r.) im Gespräch mit Sozialministerin Petra Köpping und dem damaligen Landtagsabgeordneten Stephan Hösl. Bild: Gerd Betka/Archiv
Reichenbach
Reichenbach verliert zwei Gynäkologen - wird es Ersatz geben?
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am MVZ im ehemaligen Krankenhaus hören zwei Fachärzte für Frauenheilkunde auf. Wie es dort nun weitergeht.

Zwei Fachärzte für Frauenheilkunde werden Anfang des nächsten Jahren das MVZ im ehemaligen Reichenbacher Krankenhaus verlassen. Dies bestätigte MVZ-Managerin Julia Glagau gegenüber der „Freien Presse“. Es handelt sich um Dr. Annett Feist und Alhouri Mohamad Kher. Beide Mediziner wechseln nach Hof. Annett Feist leitet ab Januar die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Reichenbacher Facharzt-Praxis geschlossen: Was der Sohn dort im neuen Jahr vorhat
Vater und Sohn in der bereits leergeräumten Praxis an der Zwickauer Straße in Reichenbach: Dr. Andreas Labitzke (links) und Stephan Labitzke.
Für die MVZ-Praxis von Dr. Andreas Labitzke an der Zwickauer Straße gibt es keine Nachfolge. Zumindest keine in medizinischer Hinsicht.
Gerd Möckel
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
10.11.2025
2 min.
Neue Leitung in Oelsnitz: Erzgebirgsklinikum will ambulante Krebsversorgung stärken
Dr. Florian Mies ist neuer Chef der MVZ-Praxis in Oelsnitz.
Das Erzgebirgsklinikum setzt mit Dr. med. Florian Mies auf Kontinuität und Fortschritt. Seine Erfahrung verspricht neue Impulse für die Patientenbetreuung in der MVZ-Praxis.
Michael Urbach
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel