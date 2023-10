Reichenbach: Warum die Kosten fürs klassische Grab explodieren

Der Stadtrat debattiert über die künftigen Friedhofsgebühren. Nicht jeder kann die steigenden Preise nachvollziehen. Eine Bestattungsart liegt besonders im Trend.

Isabel Sternitzky von der Allevo Kommunalberatung hatte am Montag in der Stadtratssitzung gerade ihren Vortrag zur Friedhofsgebührenkalkulation für 2024 bis 2028 beendet, da platzte Stephan Hösl (CDU) der Kragen: „Ich habe das Gefühl, wir drehen in Reichenbach von der Wiege bis zur Bahre an der Gebührenschraube. Wer kann das zum Schluss...