Reichenbach: Zieht bald Telemedizin ins Gesundheitszentrum ein?

Fachärzte aus dem Leipziger Raum zeigen Interesse. Wann frühestens gestartet werden kann.

Ein Hautarzt und ein Kinderarzt aus dem Leipziger Raum haben Interesse daran gezeigt, Telemedizin-Außenstellen am Gesundheitszentrum Reichenbach im ehemaligen Krankenhaus zu eröffnen. Sie stehen dazu mit Klinikkäufer und Investor Kilian Lange in Kontakt. Die Idee sei, den Zugang zur fachärztlichen Versorgung im ländlichen Raum für Kassen-...