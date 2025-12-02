Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Gerd Möckel
Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Reichenbacher Adventsmarkt eröffnet – so geht‘s bis 21. Dezember rund
Von Gerd Möckel
Bühne frei auf dem Postplatz: Der Gewerbeverein hat wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt – diesmal sogar mit Stempelkarte.

OB Henry Ruß (rechts) sowie sein Büroleiter Thomas Höllrich haben am Dienstag zur Eröffnung des Adventsmarkts auf dem Postplatz ausgeschenkt. Geöffnet hat der vom Gewerbeverein auf die Beine gestellte Markt wochentags von 14 bis 19 Uhr, freitags mit Après-Ski-Party und DJ Andreas Götz bis 22 Uhr. Auf der Hütten-Bühne ist jeden Tag ab...
