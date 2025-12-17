Reichenbacher Bürgerpolizist hört auf: „Ich habe sehr ungern Todesnachrichten überbracht“

Am 1. März geht der Bürgerpolizist Jonny Kasper in den Ruhestand. Welche Einsätze ihm besonders in Erinnerung geblieben sind.

Verabschiedet wurde er schon. Wirklich auf hört er aber erst am 1. März des kommenden Jahres. Der 62-jährige Bürgerpolizist Jonny Kasper steht vor dem Ende seines Arbeitslebens, das dem Dienst an Menschen in der Region gewidmet war. Seit 2003 ist der Polizeihauptkommissar Bürgerpolizist für Heinsdorfergrund und Neumark und Reichenbach auf...