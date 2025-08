Reichenbacher Einrichtung bittet Vogtländer zum Eisessen zu Gunsten der freiwilligen Feuerwehr

Für fünf Euro soviel Eis schlemmen, wie man möchte: Das ist am Samstag in Reichenbach möglich. Was hinter der Aktion steckt.

Für kommenden Samstag, 2. August, lädt die Alloheim Senioren-Residenz Reichenbach an der Albert-Schweitzer-Straße 40 zum Tag der offenen Tür mit Eis-Party ein. Unter dem Motto „Gemeinsam genießen, gemeinsam entdecken" erwartet Besucher ab 10 Uhr ein abwechslungsreicher Tag für Jung und Alt. Für einmalig fünf Euro können Gäste den...