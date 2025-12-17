Reichenbacher Facharzt-Praxis geschlossen: Was der Sohn dort im neuen Jahr vorhat

Reichenbach
Für die MVZ-Praxis von Dr. Andreas Labitzke an der Zwickauer Straße gibt es keine Nachfolge. Zumindest keine in medizinischer Hinsicht.
Nach fast 35 Jahren hat die Reichenbacher Facharzt-Praxis Labitzke geschlossen, Anfang des Monats war die letzte Sprechzeit. Die Praxisräume an der Zwickauer Straße sind bereits ausgeräumt. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Dr. Andreas Labitzke. Der Facharzt für Innere Medizin geht in den Ruhestand. Eine Nachfolge gibt...
