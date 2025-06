Reichenbacher Frauenchor singt in Neumark

Die Sängerinnen treten in der Kirche auf. Was sie dort präsentieren wollen.

Der Frauenchor Reichenbach gibt am Samstag, 21. Juni, in Neumark ein Konzert. Die Sängerinnen treten ab 17 Uhr in der Kirche auf, wurde vom Ensemble mitgeteilt. Lukas Petschowsky werde mit Spielfreude und Virtuosität an der Orgel musizieren, hieß es zudem. Der Chor unter Leitung von Yara Oberender probt regelmäßig, studiert neue Lieder ein...