Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Reichenbacher Imbiss vor Wiedereröffnung: „Etwas Besseres hätte uns nicht passieren können“

Noch geben sich im Schenkerhaus die Handwerker die Klinke in die Hand – lediglich die Lenk-Filiale hat geöffnet. Am Freitag, 6.30 Uhr, schließt Uwe Schaller auch den Imbiss auf.
Noch geben sich im Schenkerhaus die Handwerker die Klinke in die Hand – lediglich die Lenk-Filiale hat geöffnet. Am Freitag, 6.30 Uhr, schließt Uwe Schaller auch den Imbiss auf. Bild: Gerd Möckel
Uwe Schaller wie man ihn kennt. Wo immer es Arbeit gibt, packt der Firmeninhaber mit an.
Uwe Schaller wie man ihn kennt. Wo immer es Arbeit gibt, packt der Firmeninhaber mit an. Bild: Gerd Möckel
Wärme statt Kälte - in diesem Stil präsentiert sich das Schenkerhaus ab Freitag.
Wärme statt Kälte - in diesem Stil präsentiert sich das Schenkerhaus ab Freitag. Bild: Gerd Möckel
Auch die Heizung im Schenkerhaus wurde überholt und aufgearbeitet - Ronny Kultscher (vorn) und Henry Baum von Seidel Heizung & Bad Reichenbach nehmen beim Wiedereinbau Maß.
Auch die Heizung im Schenkerhaus wurde überholt und aufgearbeitet - Ronny Kultscher (vorn) und Henry Baum von Seidel Heizung & Bad Reichenbach nehmen beim Wiedereinbau Maß. Bild: Gerd Möckel
Uwe Schaller über den Umbauplänen - in die Fensternischen kommen Tische und Sitzplätze.
Uwe Schaller über den Umbauplänen - in die Fensternischen kommen Tische und Sitzplätze. Bild: Gerd Möckel
Während des Umbaus hat die Filiale der Lengenfelder Bäckerei Willy Lenk weiterhin geöffnet.
Während des Umbaus hat die Filiale der Lengenfelder Bäckerei Willy Lenk weiterhin geöffnet. Bild: Gerd Möckel
Verblendung der Theke - Patrick Gomille (hinten) und Kendy Franke von der gleichnamigen Ladenbau-Firma aus Annaberg-Buchholz. Das Unternehmen hat sich auf Bäcker- und Fleischerläden spezialisiert, ist europaweit unterwegs. Zu den Prestige-Aufträgen gehören Arbeiten im Pariser Shopping-Paradies „Galeries Lafayette“.
Verblendung der Theke - Patrick Gomille (hinten) und Kendy Franke von der gleichnamigen Ladenbau-Firma aus Annaberg-Buchholz. Das Unternehmen hat sich auf Bäcker- und Fleischerläden spezialisiert, ist europaweit unterwegs. Zu den Prestige-Aufträgen gehören Arbeiten im Pariser Shopping-Paradies „Galeries Lafayette“. Bild: Gerd Möckel
Noch geben sich im Schenkerhaus die Handwerker die Klinke in die Hand – lediglich die Lenk-Filiale hat geöffnet. Am Freitag, 6.30 Uhr, schließt Uwe Schaller auch den Imbiss auf.
Noch geben sich im Schenkerhaus die Handwerker die Klinke in die Hand – lediglich die Lenk-Filiale hat geöffnet. Am Freitag, 6.30 Uhr, schließt Uwe Schaller auch den Imbiss auf. Bild: Gerd Möckel
Uwe Schaller wie man ihn kennt. Wo immer es Arbeit gibt, packt der Firmeninhaber mit an.
Uwe Schaller wie man ihn kennt. Wo immer es Arbeit gibt, packt der Firmeninhaber mit an. Bild: Gerd Möckel
Wärme statt Kälte - in diesem Stil präsentiert sich das Schenkerhaus ab Freitag.
Wärme statt Kälte - in diesem Stil präsentiert sich das Schenkerhaus ab Freitag. Bild: Gerd Möckel
Auch die Heizung im Schenkerhaus wurde überholt und aufgearbeitet - Ronny Kultscher (vorn) und Henry Baum von Seidel Heizung & Bad Reichenbach nehmen beim Wiedereinbau Maß.
Auch die Heizung im Schenkerhaus wurde überholt und aufgearbeitet - Ronny Kultscher (vorn) und Henry Baum von Seidel Heizung & Bad Reichenbach nehmen beim Wiedereinbau Maß. Bild: Gerd Möckel
Uwe Schaller über den Umbauplänen - in die Fensternischen kommen Tische und Sitzplätze.
Uwe Schaller über den Umbauplänen - in die Fensternischen kommen Tische und Sitzplätze. Bild: Gerd Möckel
Während des Umbaus hat die Filiale der Lengenfelder Bäckerei Willy Lenk weiterhin geöffnet.
Während des Umbaus hat die Filiale der Lengenfelder Bäckerei Willy Lenk weiterhin geöffnet. Bild: Gerd Möckel
Verblendung der Theke - Patrick Gomille (hinten) und Kendy Franke von der gleichnamigen Ladenbau-Firma aus Annaberg-Buchholz. Das Unternehmen hat sich auf Bäcker- und Fleischerläden spezialisiert, ist europaweit unterwegs. Zu den Prestige-Aufträgen gehören Arbeiten im Pariser Shopping-Paradies „Galeries Lafayette“.
Verblendung der Theke - Patrick Gomille (hinten) und Kendy Franke von der gleichnamigen Ladenbau-Firma aus Annaberg-Buchholz. Das Unternehmen hat sich auf Bäcker- und Fleischerläden spezialisiert, ist europaweit unterwegs. Zu den Prestige-Aufträgen gehören Arbeiten im Pariser Shopping-Paradies „Galeries Lafayette“. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Reichenbacher Imbiss vor Wiedereröffnung: „Etwas Besseres hätte uns nicht passieren können“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit zwei Wochen sind die Schenkerhaus-Schaufenster blickdicht abgehängt. Betreiber Uwe Schaller über die Ziele des Laden-Tunings – und das Glück mit dem Standort.

Seit die Treuener Fleischerei Schneider im Vorjahr ihre Filiale an der Zenkergasse aufgegeben hat, ist das Schenkerhaus Reichenbachs einziger großer Innenstadt-Imbiss - mit üppigem Mittagstisch und ausladender Fleisch- und Wurst-Theke nebenan. Seit zwei Wochen sieht man immer wieder Leute vor den Schaufenstern große Augen machen. Alles...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
01.09.2025
4 min.
Reichenbach: Rollstuhlgerechte Wohnung im Schenkerhaus beendet lange Suche
Mit einem Blumenstrauß gratulierte Heike Kästner von der Volkssolidarität Vogtland (Mitte) Heike und Andreas Vollstädt zum Einzug im Schenkerhaus.
Andreas und Heike Vollstädt sind aus Friesen ins Stadtzentrum gezogen. Sie wissen die kurzen Wege zu schätzen, kennen aber auch die Nachteile. Die Volkssolidarität bietet noch freien Wohnraum an.
Gerd Betka
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
21.10.2025
4 min.
„Preise runter, Stimmung rauf“: Mit diesem Rezept will der Reichenbacher Tefa zurück in die Zukunft
Der Reichenbacher Tennisfasching meldet sich im Neuberinhaus zurück. Das Org-Team-Quartett von links: Severin Zähringer, Moritz Schaller, Justus Schaller und Chris Kummer.
Seit der überraschenden Absage des Tennisfaschings im Januar hat die Tefa-Crew keinen Stein auf dem anderen gelassen. Fazit des Relaunches: „Es wird so wie früher, nur schöner.“
Gerd Möckel
Mehr Artikel