Reichenbacher Kunstautomat übersteht Silvesternacht: „Scheint so, als hätte die Stadt was dafür übrig“

Für zwei Euro spuckt ein umfunktionierter Zigarettenautomat am Neuberinhaus seit ein paar Tagen tolle Sachen aus – so lange der Vorrat reicht.

Der vor ein paar Tagen am Reichenbacher Neuberinhaus installierte und bestückte Kunstautomat ist ein Hingucker. Mit bunten Holzleisten verziert, umrahmt von einem auffälligen Graffiti. Ein Wunder, dass der umfunktionierte Zigarettenautomat nicht in der Silvesternacht hochgegangen ist. „Kein Kratzer, scheint so, als hätte die Stadt was dafür...