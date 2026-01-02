MENÜ
Regionale Kunst, statt Zigaretten - der Kunstautomat am Neuberinhaus ist ein Hingucker.
Regionale Kunst, statt Zigaretten - der Kunstautomat am Neuberinhaus ist ein Hingucker. Bild: Gerd Möckel
Blick ins Innere des Kunstautomaten – Packung für Packung gesundheitlich unbedenklicher Genuss.
Blick ins Innere des Kunstautomaten – Packung für Packung gesundheitlich unbedenklicher Genuss. Bild: Gerd Möckel
Neuberinhaus-Chef Severin Zähringer hat den Schlüssel zum Bestücken des Automaten.
Neuberinhaus-Chef Severin Zähringer hat den Schlüssel zum Bestücken des Automaten. Bild: Gerd Möckel
Funktioniert, so wie wir’s uns gedacht haben. Severin Zähringer (links) und Hagen Sczepanski beim Automaten-Test.
Funktioniert, so wie wir’s uns gedacht haben. Severin Zähringer (links) und Hagen Sczepanski beim Automaten-Test. Bild: Gerd Möckel
Inhalt einer Packung inclusive Kurz-Vita von Künstlerin Katja Blechschmidt.
Inhalt einer Packung inclusive Kurz-Vita von Künstlerin Katja Blechschmidt. Bild: Gerd Möckel
Rückblende in den September. Alexis Buchheim aus Plauen vor ihrem Hand-Graffiti, das den damals noch in Arbeit befindlichen Kunstautomaten mit seinen floralen Elementen einbettet.
Rückblende in den September. Alexis Buchheim aus Plauen vor ihrem Hand-Graffiti, das den damals noch in Arbeit befindlichen Kunstautomaten mit seinen floralen Elementen einbettet. Bild: Selfie Alexis Buchheim
Reichenbach
Reichenbacher Kunstautomat übersteht Silvesternacht: „Scheint so, als hätte die Stadt was dafür übrig“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für zwei Euro spuckt ein umfunktionierter Zigarettenautomat am Neuberinhaus seit ein paar Tagen tolle Sachen aus – so lange der Vorrat reicht.

Der vor ein paar Tagen am Reichenbacher Neuberinhaus installierte und bestückte Kunstautomat ist ein Hingucker. Mit bunten Holzleisten verziert, umrahmt von einem auffälligen Graffiti. Ein Wunder, dass der umfunktionierte Zigarettenautomat nicht in der Silvesternacht hochgegangen ist. „Kein Kratzer, scheint so, als hätte die Stadt was dafür...
