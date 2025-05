Reichenbacher OB: „Ich sehe Russland nicht als meinen Feind“

Zum 80. Jahrestag der Befreiung nahm ein Vertreter der Botschaft der Russischen Föderation am Gedenken in Reichenbach teil. Der Oberbürgermeister rieb sich an Hochrüstung und Kriegstüchtigkeit.

40 Bürgerinnen und Bürger haben am Donnerstagvormittag an der Kriegsgräberstätte im Reichenbacher Bürgerholz des 80. Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus gedacht. Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des Auswärtigen Amtes, zu Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs keine offiziellen Vertreter Russlands einzuladen,...