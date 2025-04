Reichenbacher Rathaus an mehreren Maitagen geschlossen

Die Türen zur Jürgen-Fuchs-Bibliothek und zum Neuberin-Museum bleiben ebenfalls zu. Wann wieder geöffnet ist.

Die Reichenbacher Stadtverwaltung hat informiert, dass am Freitag und Samstag, 2. und 3. Mai, sowie am 30. und 31. Mai die Stadtverwaltung und das Bürgerbüro geschlossen bleiben. Die Türen der Jürgen-Fuchs-Bibliothek, der Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, der Jugendeinrichtungen, des Neuberin-Museums und des Standesamtes...