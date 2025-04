Reichenbacher Stadtwehrleiter macht sich mit Metallbau selbstständig

Nach 15 Jahren Nebenerwerb startet Thomas Weck jetzt durch. Sein Meisterstück von 2005 erfährt gerade eine neue Nutzung. Der 46-Jährige weiß, worauf es ankommt.

Nein, das ist kein Aprilscherz: Thomas Weck hat sich mit seinem Metallbau in Oberreichenbach an der Eisenbahnstraße zum Monatsanfang selbstständig gemacht. Am 4. April wurde der Grill angeworfen und im Familien- und Freundeskreis gefeiert. Ehemalige Arbeitskollegen zählten zu den ersten Gratulanten.