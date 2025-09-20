Reichenbacher Zahnärztin überwältigt von Hilfsbereitschaft: „Ich bin förmlich überrannt worden“

Im alten Zentralmarkt von Reichenbach steigt der 7. Praxisflohmarkt von Anja Gürtler. Das Spendenaufkommen ist gigantisch – deshalb gibt‘s nun eine Planänderung.

Drei, vier Stunden – dann waren die ersten Praxisflohmärkte von Anja Gürtler Geschichte. Der für 27. September geplante 7. Reichenbacher Spendenflohmarkt nimmt es locker mit Flohmärkten mittelgroßer Städte auf. „Ich bin förmlich überrannt worden, das habe ich nicht erwartet“, sagt die Zahnärztin im Hinblick auf die Annahmetage....