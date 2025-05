Riesenloch in Reichenbach: Wie geht es mit der seit Monaten gesperrten Kreuzung weiter?

Im vergangenen Sommer hatte sich die Asphaltdecke plötzlich abgesenkt. Seitdem ist der Bereich komplett dicht. Doch bald soll sich etwas tun. Warum ist so viel Zeit verstrichen?

Fast zehn Monate ist es her, dass die Kreuzung Friedrich-Engels-Platz, Oststraße, Rathenaustraße in Reichenbach gesperrt ist. Schuld ist das Riesenloch, das am 5. August 2024 entdeckt wurde, nachdem sich die Asphaltdecke neben einem Kanaldeckel abgesenkt hatte. Rund 100 Kubikmeter groß ist der Hohlraum im Untergrund. Ein alter Kanal sei vom...