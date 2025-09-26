Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Berühmt für seine Doubleaxe, sprich zwei am Korpus verbundene Gitarren: Michael Angelo Batio.
Bild: Gerd Betka
Berühmt für seine Doubleaxe, sprich zwei am Korpus verbundene Gitarren: Michael Angelo Batio.
Berühmt für seine Doubleaxe, sprich zwei am Korpus verbundene Gitarren: Michael Angelo Batio. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Rock, Jazz, Neo-Klassik: Das rollt im Oktober auf Reichenbach zu
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gitarrenheld Michael Angelo Batio, Atomic Rooster und Jax Hollow spielen im Bergkeller. Das Pete-Roth-Trio mit Bill Bruford und Marius Leicht verzaubern das Neuberinhaus.

Nachdem der für den 27. September geplante Gig von Krissy Matthews aus organisatorischen Gründen verlegt werden muss, wartet der Oktober im Bergkeller und im Neuberinhaus Reichenbach mit fünf spannenden Konzerten auf.
