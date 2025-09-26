Rock, Jazz, Neo-Klassik: Das rollt im Oktober auf Reichenbach zu

Gitarrenheld Michael Angelo Batio, Atomic Rooster und Jax Hollow spielen im Bergkeller. Das Pete-Roth-Trio mit Bill Bruford und Marius Leicht verzaubern das Neuberinhaus.

Nachdem der für den 27. September geplante Gig von Krissy Matthews aus organisatorischen Gründen verlegt werden muss, wartet der Oktober im Bergkeller und im Neuberinhaus Reichenbach mit fünf spannenden Konzerten auf.