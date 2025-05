Rollendes Museum passiert Reichenbach und stoppt an der Göltzschtalbrücke

Die am Wochenende steigende Sächsische Meister-Classic ist ein Muss für Oldtimer-Fans. Am Sonntag führt die Jubiläumstour durchs nördliche Vogtland.

Die fünfte Auflage der Sächsischen Meister-Classic am Wochenende beschert dem nördlichen Vogtland eine hautnahe Berührung mit dem rollenden Museum. Wie Organisator Uwe Schmidt von der Kfz-Innung Sachsen West/Chemnitz sagt, passiert die Ausfahrt am Sonntag Reichenbach und stoppt zudem an der Göltzschtalbrücke.