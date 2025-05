Rotschau: Märchenfest zu zehn Jahren Kita-Neubau

2015 wurde der Neubau der Kita „Gänseblümchen“ an der Hainstraße eingeweiht. Das wird am Samstag gefeiert.

Am Samstag, 24. Mai, wird im Reichenbacher Ortsteil in Rotschau gefeiert. Der Neubau der städtischen Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in der Hainstraße begeht sein zehnjähriges Bestehen mit einem großen Märchenfest. Das Programm startet 14.30 Uhr mit einer Märchenaufführung. Mitmach- und Bastelaktionen sind ebenso vorbereitet wie...