Auf dem Alaunwerk-Gelände waren Einbrecher zugange.
Auf dem Alaunwerk-Gelände waren Einbrecher zugange. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
Reichenbach
Rotschau: Zwei Einbrüche auf Alaunwerk-Gelände
Redakteur
Von Michael Brandenburg
In der Nacht zum Mittwoch wurden Schnaps aus einem Kiosk und zwischen Freitag und Samstag eine Motorsense aus dem Vereinsgebäude gestohlen.

Rotschau.

Auf dem Geländes des Alaunwerkes in Rotschau waren in den vergangenen Tagen mehrfach Einbrecher am Werk. In der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, brachen dort Unbekannte in einen Kiosk ein und entwendeten zwei Flaschen Schnaps im Wert von 18 Euro. Dabei hinterließen sie laut Polizei Sachschaden von etwa 200 Euro. Bereits zwischen Freitag und Samstag vergangener Woche hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Vereinsgebäude verschafft und daraus eine Efco-Motorsense sowie Bargeld gestohlen. Der Wert des Diebesgutes belief sich auf 450 Euro, der Sachschaden betrug 150 Euro. Zeugenhinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Polizei im Revier Auerbach-Klingenthal, Telefon 03744 2550, entgegen. (mib)

