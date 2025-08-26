Sächsischer Wandertag 2027: Reichenbacher OB scheitert krachend mit Rücknahme der Bewerbung

Finanziell und personell sei das nicht zu stemmen, sagt die Verwaltung. Warum der Verwaltungsausschuss das ganz anders sieht. Der Rückzieher vom Rückzieher beschert nun Arbeit.

Am liebsten hätte Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) die Bewerbung der Stadt Reichenbach um die Ausrichtung des Sächsischen Wandertages 2027 zurückgenommen. Im März 2024 war diese Bewerbung vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum befürwortet worden. Am Montag erklärte Ruß jedoch im Verwaltungsausschuss des Stadtrates, das... Am liebsten hätte Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) die Bewerbung der Stadt Reichenbach um die Ausrichtung des Sächsischen Wandertages 2027 zurückgenommen. Im März 2024 war diese Bewerbung vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum befürwortet worden. Am Montag erklärte Ruß jedoch im Verwaltungsausschuss des Stadtrates, das...