  • Sächsischer Wandertag 2027: Reichenbacher OB scheitert krachend mit Rücknahme der Bewerbung

40 Vogtländer waren beim Sächsischen Wandertag 2025 rund um Jonsdorf im Zittauer Gebirge dabei. 2027 soll das Event in Reichenbach steigen.
Reichenbach
Sächsischer Wandertag 2027: Reichenbacher OB scheitert krachend mit Rücknahme der Bewerbung
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Finanziell und personell sei das nicht zu stemmen, sagt die Verwaltung. Warum der Verwaltungsausschuss das ganz anders sieht. Der Rückzieher vom Rückzieher beschert nun Arbeit.

Am liebsten hätte Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) die Bewerbung der Stadt Reichenbach um die Ausrichtung des Sächsischen Wandertages 2027 zurückgenommen. Im März 2024 war diese Bewerbung vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum befürwortet worden. Am Montag erklärte Ruß jedoch im Verwaltungsausschuss des Stadtrates, das...
