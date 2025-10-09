Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Robert Miethe aus Weißwasser erkundete mit seinen Kindern Emilia und Moritz den Märchenwald, in dem sich in diesem Herbst allerhand aufgeblasene Geister-Figuren versteckt haben.
Robert Miethe aus Weißwasser erkundete mit seinen Kindern Emilia und Moritz den Märchenwald, in dem sich in diesem Herbst allerhand aufgeblasene Geister-Figuren versteckt haben. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Schaurig-schöner Herbst: Das bieten die Halloween-Partys im Freizeitpark Plohn
Redakteur
Von Gerd Betka
An den nächsten vier Samstagen warten Geisterfeste im Park und das Kult-Spektakel in der separaten Zone 22. Gespannt sind jetzt schon alle auf die Weltneuheit zum 30. Jubiläum im nächsten Jahr.

Wer in den Herbstferien den Freizeitpark Plohn besucht, dem begegnen auf Schritt und Tritt schaurige Gestalten und Geister. Etliche klassische Szenen sind an neue Plätze umgezogen. Zum Beispiel steht die von Hexen gezogene Geisterkutsche diesmal im Plohnidorf. Wer Neues sucht, wird vor allem im Märchenwald fündig, wo 1996 die Wiege des Parks...
