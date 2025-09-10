Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Schließungsgerüchte um Reichenbacher Apotheke: „Das ist plötzlich wie ein Lauffeuer“

Der Wasserturm ist das Markenzeichen der Reichenbacher Lieblings-Apotheke. Apothekerin Svea Nadine Rockstroh (rechts) und Mitarbeiterin Susann Liebold im Gespräch.
Der Wasserturm ist das Markenzeichen der Reichenbacher Lieblings-Apotheke. Apothekerin Svea Nadine Rockstroh (rechts) und Mitarbeiterin Susann Liebold im Gespräch. Bild: Gerd Möckel
Der Wasserturm ist das Markenzeichen der Reichenbacher Lieblings-Apotheke. Apothekerin Svea Nadine Rockstroh (rechts) und Mitarbeiterin Susann Liebold im Gespräch.
Der Wasserturm ist das Markenzeichen der Reichenbacher Lieblings-Apotheke. Apothekerin Svea Nadine Rockstroh (rechts) und Mitarbeiterin Susann Liebold im Gespräch. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Schließungsgerüchte um Reichenbacher Apotheke: „Das ist plötzlich wie ein Lauffeuer“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor sieben Jahren öffnete die Lieblings-Apotheke im Wasserturmgebiet. Apothekerin Svea Nadine Rockstroh vermutet, dass die Gerüchte mit Apothekenplänen in Treuen zu tun haben.

Im Januar 2018 hat Svea Nadine Rockstroh ihre Lieblings-Apotheke im Reichenbacher Wasserturmgebiet eröffnet. Der Schritt in die Selbstständigkeit in dem einstigen Matratzengeschäft in guter Lage an der B 173 und Kaufland-Nähe erwies sich als der richtige. Die Apotheke startete mit fünf Mitarbeiterinnen, heute sind es zehn. Die Apothekerin und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
26.08.2025
5 min.
Kleine Revolution bei Zill & Engler Reichenbach: Der legendäre Grünbitter bekommt Konkurrenz - im eigenen Haus
Der Grünbitter hat Konkurrenz bekommen - im eigenen Haus. Robert Förster (rechts) mit einer Flasche Grünbitter Spritz im Gespräch mit Thomas Lauer Senior und Thomas Lauer Junior.
Das Geschäft mit sommerleichten Mix-Variationen nimmt weiter Fahrt auf. Zudem öffnet der 1887 gegründete Familienbetrieb erstmals sein Firmenmuseum - auf ungewöhnliche Weise.
Gerd Möckel
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
06.08.2025
5 min.
So denkt eine Reichenbacher Kita-Leiterin: „Sei dieser eine Mensch im Leben des anderen“
Die Chefin der Kita Sperlingsberg, Nadine Schöber, kommt aus Lengenfeld, hat in Plauen gelernt, in Kiel, Jocketa und Netzschkau gearbeitet und wohnt mit ihren Kindern in Reichenbach.
Seit einem Jahr krempelt Nadine Schöber die Kita Sperlingsberg um. Über eine Frau, die in einem Heim für schwer zu erziehende Jugendliche gelernt hat, worauf es in Kita, Schule und Leben ankommt.
Gerd Möckel
Mehr Artikel