Schließungsgerüchte um Reichenbacher Apotheke: „Das ist plötzlich wie ein Lauffeuer“

Vor sieben Jahren öffnete die Lieblings-Apotheke im Wasserturmgebiet. Apothekerin Svea Nadine Rockstroh vermutet, dass die Gerüchte mit Apothekenplänen in Treuen zu tun haben.

Im Januar 2018 hat Svea Nadine Rockstroh ihre Lieblings-Apotheke im Reichenbacher Wasserturmgebiet eröffnet. Der Schritt in die Selbstständigkeit in dem einstigen Matratzengeschäft in guter Lage an der B 173 und Kaufland-Nähe erwies sich als der richtige. Die Apotheke startete mit fünf Mitarbeiterinnen, heute sind es zehn. Die Apothekerin und...