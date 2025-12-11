MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alexander Walther von Tacheles hat Wein und anderes Material für den Sonntag gebracht.
Alexander Walther von Tacheles hat Wein und anderes Material für den Sonntag gebracht. Bild: JB Steps
Alexander Walther von Tacheles hat Wein und anderes Material für den Sonntag gebracht.
Alexander Walther von Tacheles hat Wein und anderes Material für den Sonntag gebracht. Bild: JB Steps
Reichenbach
Schlossweihnacht im Vogtland: Warum dort koscherer Glühwein ausgeschenkt wird
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende steigt die Netzschkauer Schlossweihnacht mit einigen Neuerungen neben bewährten Aktivitäten. Besucher können sich auf zwei voll gepackte Tage freuen. Und auf einige Überraschungen.

20 Jahre hat die Netzschkauer Bühne bei der Schlossweihnacht ihren Dienst geleistet. Jetzt wurde sie von Bürgermeister Mike Purfürst in den Ruhestand geschickt. „Die neue Bühne ist etwas größer und überdacht“, verriet er. Auch diesmal wird ein Nonstop-Programm auf zwei Bühnen geboten. Nach dem Stromproblem der vergangenen Jahre hat die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
21.11.2025
6 min.
Schnäppchen „mit genialer Wohnlage“ im Vogtland: Die Tränenkirche ist so einzigartig wie ihr Name
 16 Bilder
Ging in der Tränenkirche als Kind ein und aus: Thomas Kegler weiß auch, warum die Tränenkirche Tränenkirche heißt.
Die verwilderte Immobilie in Netzschkau ist in Kürze zu haben. Über „coole Chancen“, attraktive Ausblicke und bewegte Zeiten.
Gerd Möckel
27.10.2025
3 min.
Ranklotzen an der Göltzschtalbrücke: Wer für freie Sicht auf das Wahrzeichen des Vogtlands sorgt
David Erdmann aus Reichenbach: voller Tatendrang und frischer Ideen.
An der Göltzschtalbrücke wurde bei einem Arbeitseinsatz Wildwuchs zwischen Bühne und Brücke beseitigt. Die Brücke ist jetzt besser zu sehen. Was all das mit Sherlock Holmes zu tun hat.
Petra Steps
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
Mehr Artikel