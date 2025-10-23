Schockanrufe im Vogtland: Ein Senior zahlt fünfstelligen Betrag

Zahlreiche solcher Anrufe haben am Dienstag vor allem ältere Personen erreicht, informierte jetzt die Polizei. Sie rät, misstrauisch zu sein.

Ein Senior aus dem Vogtland hat nach einem sogenannten Schockanruf einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Unbekannten übergeben. Erst als ihm Zweifel kamen, fragte er bei seinen Angehörigen nach und erkannte den Betrug. Am Mittwoch zeigte der Mann den Fall bei der Polizei an.