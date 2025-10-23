Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Vogtland sind mehrere Rentner von Betrügern angerufen worden.
Im Vogtland sind mehrere Rentner von Betrügern angerufen worden.
Reichenbach
Schockanrufe im Vogtland: Ein Senior zahlt fünfstelligen Betrag
Von Jens Arnold
Zahlreiche solcher Anrufe haben am Dienstag vor allem ältere Personen erreicht, informierte jetzt die Polizei. Sie rät, misstrauisch zu sein.

Ein Senior aus dem Vogtland hat nach einem sogenannten Schockanruf einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Unbekannten übergeben. Erst als ihm Zweifel kamen, fragte er bei seinen Angehörigen nach und erkannte den Betrug. Am Mittwoch zeigte der Mann den Fall bei der Polizei an.
