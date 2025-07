Schon wieder Land unter in Mylau: So regiert der Abwasserverband

Bei Starkregen wie am 15. Juni sprudelt Schmutzwasser aus den Gullys und läuft in Gärten und Häuser. Den Notablass in die Göltzsch zu öffnen, wäre jedoch eine Straftat. Wie kann die Lösung aussehen?

Es ist schon wieder passiert: Beim Unwetter am Sonntagabend, 15. Juni staute sich Schmutzwasser im Hauptsammler in Mylau zurück und sprudelte auf der Anliegerstraße bei Kran-Held zwischen Netzschkauer Straße und Karl-Marx-Ring aus den Gullydeckeln. „Die Fäkalienbrühe läuft in die Gärten und die Häuser. So geht das nicht weiter", macht...