Schulbus stößt mit Transporter in Reichenbach zusammen: Kinder im Krankenhaus

Am Freitagvormittag ist es zu einem Unfall in Reichenbach gekommen. Dabei wurden auch Minderjährige verletzt.

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Linienbus sind am frühen Morgen vier Personen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 7 Uhr an der Kreuzung Zwickauer Straße/Schlachthofstraße/Stockmannstraße. Der Unfall hatte eine Vollsperrung zur Folge, die erst gegen 9.15 Uhr wieder...