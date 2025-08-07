Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ranzen schon gepackt? Am Montag beginnt das neue Schuljahr.
Ranzen schon gepackt? Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Bild: Robert Michael/dpa
Reichenbach
Schulstart in Reichenbach: Stadtoberhaupt gratuliert 118 Erstklässlern
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Am Montag beginnt in Reichenbach für 1516 Schüler das neue Schuljahr. Besonders im Fokus stehen die 118 Erstklässler. Sie erwartet eine kleine Überraschung aus dem Rathaus.

In der Stadt Reichenbach erleben am Samstag 51 Mädchen und 67 Jungen ihren Schulanfang, insgesamt 118 Kinder. Das sind zehn weniger als im Jahr zuvor, teilt Stadtsprecherin Heike Keßler mit. Am Montag gehen die neuen Erstklässler erstmals ihren Weg zur Schule. Die Stadtverwaltung bittet Kraftfahrer deshalb während der ersten Tage des neuen...
