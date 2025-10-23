Schwäbischer Holzverarbeiter will ins Vogtland: Automobilzulieferer C. H. Müller freut sich drauf

Reichenbach
Die Traditionsfirma C. H. Müller war 2024 in Turbulenzen geraten. Inzwischen sind Kunden zurück, neue wurden gewonnen. Es gibt neue Produkte – und überraschende Folge-Effekte der Restrukturierung.
Der textile Automobilzulieferer C. H. Müller Heinsdorfergrund hat gerade Gäste aus Kanada. Vertreter eines wichtigen Kunden und einer Zulassungsstelle. Es geht um im Vogtland entwickelte textile Heizelemente für die privaten vier Wände. Ab November soll die Innovation den nordamerikanischen Markt erobern. C. H. Müller-Chef Philipp Porst:...
