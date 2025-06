Secret-Packs in Reichenbach aufgebrochen

Diebe knackten den Automaten für die Wundertüten für Erwachsene. Was die Täter noch anrichteten.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch, 11. Juni, einen Secret-Packs-Automaten an der Straße Am Graben in Reichenbach aufgebrochen. Wie die Polizei dazu berichtet, wurden mehrere Pakete aus dem Automaten genommen, ausgepackt und der Inhalt mutwillig beschädigt. Die Täter ließen die Gegenstände am Tatort zurück, ohne sie...