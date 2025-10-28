Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht einen Dieb in Mylau.
Die Polizei sucht einen Dieb in Mylau. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Reichenbach
Seitenkasten an Moped in Mylau gestohlen – Bowdenzüge zerschnitten
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das Zweirad stand auf einem Parkplatz am Bahnhof. Wie die Polizei nun vorgeht.

Die Polizei sucht den oder die Täter in einem Fall von Diebstahl in Mylau. Unbekannte haben am Montag, 27. Oktober, ein Moped beschädigt und auch noch ein Bauteil entwendet. Nach den Angaben von der Polizei begaben sich die Täter zwischen 18.35 und 19.30 Uhr auf einen Parkplatz am Bahnhof und schraubten dort den Seitenkasten des Zweirads ab....
