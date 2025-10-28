Seitenkasten an Moped in Mylau gestohlen – Bowdenzüge zerschnitten

Das Zweirad stand auf einem Parkplatz am Bahnhof. Wie die Polizei nun vorgeht.

Die Polizei sucht den oder die Täter in einem Fall von Diebstahl in Mylau. Unbekannte haben am Montag, 27. Oktober, ein Moped beschädigt und auch noch ein Bauteil entwendet. Nach den Angaben von der Polizei begaben sich die Täter zwischen 18.35 und 19.30 Uhr auf einen Parkplatz am Bahnhof und schraubten dort den Seitenkasten des Zweirads ab....