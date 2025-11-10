Sie haben ein Händchen für die Pflege: Warum junge Menschen aus Usbekistan nach Reichenbach wollen

Kommen mit dem neuen Ausbildungsjahr Schüler aus Usbekistan nach Reichenbach? Nach einer Schnupperwoche mit Schwerpunkt Pflege in Deutschland können sich das viele vorstellen. Was treibt sie an?

Beim Tag der offenen Tür im Bildungszentrum für Soziales, Gesundheit und Wirtschaft Reichenbach (BSW) waren Schüler aus Usbekistan zu Gast. Sie folgten einer Einladung des BSW, um sich im Projekt Pflegecampus über Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege zu informieren. Die Gruppe war eine Woche lang in der Region sowie in Bischofswerda und...