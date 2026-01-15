Sie hatte mehr als 30.000 Follower - Reichenbacher Influencerin Kerstin Platzer ist tot

Reichenbach
Kürzlich starb Kerstin Platzer einsam in ihrer Friesener Wohnung. Die Ur-Mylauern war den Menschen in der Region durch viele Aktivitäten bekannt. Warum sie manche Menschen vor den Kopf stieß.
Sie hat es sich und ihren Mitmenschen nicht immer leicht gemacht. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt viele ratlos: Kerstin Platzer, 55 Jahre, Mylauerin, zuletzt Friesen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.