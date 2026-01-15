MENÜ
Das Mylauer Freibad lag ihr am Herzen. Dort konnte sie entspannen.
Das Mylauer Freibad lag ihr am Herzen. Dort konnte sie entspannen. Bild: JB Steps
Das Mylauer Freibad lag ihr am Herzen. Dort konnte sie entspannen.
Das Mylauer Freibad lag ihr am Herzen. Dort konnte sie entspannen. Bild: JB Steps
Reichenbach
Sie hatte mehr als 30.000 Follower - Reichenbacher Influencerin Kerstin Platzer ist tot
Von Petra Steps
Kürzlich starb Kerstin Platzer einsam in ihrer Friesener Wohnung. Die Ur-Mylauern war den Menschen in der Region durch viele Aktivitäten bekannt. Warum sie manche Menschen vor den Kopf stieß.

Sie hat es sich und ihren Mitmenschen nicht immer leicht gemacht. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt viele ratlos: Kerstin Platzer, 55 Jahre, Mylauerin, zuletzt Friesen.
