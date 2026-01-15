Sie hatte mehr als 30.000 Follower - Reichenbacher Influencerin Kerstin Platzer ist tot

Kürzlich starb Kerstin Platzer einsam in ihrer Friesener Wohnung. Die Ur-Mylauern war den Menschen in der Region durch viele Aktivitäten bekannt. Warum sie manche Menschen vor den Kopf stieß.

Sie hat es sich und ihren Mitmenschen nicht immer leicht gemacht. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt viele ratlos: Kerstin Platzer, 55 Jahre, Mylauerin, zuletzt Friesen.