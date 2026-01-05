MENÜ
Antje Fritzsch mit ihrer Tochter Rosalie. Die 14-Jährige hat mit einem Beitrag fürs Lengenfelder Amtsblatt ein großes Publikum für ihr Anliegen gefunden.
Antje Fritzsch mit ihrer Tochter Rosalie. Die 14-Jährige hat mit einem Beitrag fürs Lengenfelder Amtsblatt ein großes Publikum für ihr Anliegen gefunden. Bild: Gerd Möckel
Rosalie Hand in Hand mit ihrem Gefängnis-Kind.
Rosalie Hand in Hand mit ihrem Gefängnis-Kind. Bild: Antje Fritzsch/Privat
Rosalie und ihr ein und alles: Katze Blacky.
Rosalie und ihr ein und alles: Katze Blacky. Bild: Gerd Möckel
Rosalie (Mitte hinten) inmitten ihrer Reisegruppe aus Deutschland.
Rosalie (Mitte hinten) inmitten ihrer Reisegruppe aus Deutschland. Bild: Antje Fritzsch/Privat
Zur Reise gehörte auch ein Ausflug in die wunderschöne Bergwelt Boliviens - Rosalie ist hinten links zu sehen.
Zur Reise gehörte auch ein Ausflug in die wunderschöne Bergwelt Boliviens - Rosalie ist hinten links zu sehen. Bild: Antje Fritzsch/Privat
Am großen Wohnzimmertisch kommt die Familie zusammen. Rosalies Geschwister hatten beim Pressebesuch gerade keine Zeit. Schwester Leni (10) saß über Schularbeiten, Bruder Tobias (20) war gerade in Thailand. Und Opa Peter hatte im Hof zu tun.
Am großen Wohnzimmertisch kommt die Familie zusammen. Rosalies Geschwister hatten beim Pressebesuch gerade keine Zeit. Schwester Leni (10) saß über Schularbeiten, Bruder Tobias (20) war gerade in Thailand. Und Opa Peter hatte im Hof zu tun. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
„Sie sollen keine Meckerer werden“: Wie eine Lengenfelderin ihre Kinder erzieht
Redakteur
Von Gerd Möckel
Markenzeugs, leckeres Essen oder ein Dach über dem Kopf. Nichts ist selbstverständlich, sagt Antje Fritzsch. Über eine Familie, bei der Weltanschauung von Welt anschauen kommt.

Vorsätze fürs neue Jahr? Bei Antje Fritzsch aus Lengenfeld sind es die selben wie im Vorjahr. Bewusst leben, über den Tellerrand schauen und versuchen, gut zu sein. Jeden Tag. „Umweltbewusstsein, Empathie, Weltoffenheit, Freiheitsliebe. Und nicht vergessen, dass unser gutes Leben hier nicht selbstverständlich ist.“ Wenn ihre Mutter...
