Singender Wirt von Reichenbach singt spontan Friedenslieder: „Wann wird man je verstehn?“

„Scheune“-Wirt Frank Wirth überrascht mit Konzerten in der Innenstadt - was den Sänger und Gitarrero Andreas Beisinger umtreibt.

Der singende Wirt von Reichenbach hat am Dienstag mit zwei Konzerten im Stadtzentrum überrascht. Mit seinem Freund Andreas Beisinger (Gitarre/Mundharmonika) spielte Frank Wirth um die Mittagszeit bekannte Friedenslieder. Erst auf dem Postplatz, dann auf dem Marktplatz. Beide hatten die Auftritte erst am Montag via Facebook angekündigt.