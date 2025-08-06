Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • So denkt eine Reichenbacher Kita-Leiterin: „Sei dieser eine Mensch im Leben des anderen“

Die Chefin der Kita Sperlingsberg, Nadine Schöber, kommt aus Lengenfeld, hat in Plauen gelernt, in Kiel, Jocketa und Netzschkau gearbeitet und wohnt mit ihren Kindern in Reichenbach.
Die Chefin der Kita Sperlingsberg, Nadine Schöber, kommt aus Lengenfeld, hat in Plauen gelernt, in Kiel, Jocketa und Netzschkau gearbeitet und wohnt mit ihren Kindern in Reichenbach. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
So denkt eine Reichenbacher Kita-Leiterin: „Sei dieser eine Mensch im Leben des anderen“
Von Gerd Möckel
Seit einem Jahr krempelt Nadine Schöber die Kita Sperlingsberg um. Über eine Frau, die in einem Heim für schwer zu erziehende Jugendliche gelernt hat, worauf es in Kita, Schule und Leben ankommt.

Nadine Schöber hat Erzieherin gelernt, ihr Berufscredo aber in keinem Lehrbuch gefunden: „Egal, wer du bist, wo du herkommst, was du gemacht hast - das, was du jetzt bist, ist genau richtig.“ Danach lebt die 32-jährige alleinerziehende Mutter, so geht sie jeden Arbeitstag als Leiterin der Kita Sperlingsberg in Reichenbach an. Mit Erfolg. Die...
