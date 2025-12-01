So kam der Weihnachtsmarkt in Friesen an

Der Heimatverein bilanziert eine gelungene 13. Auflage – und sagt Danke.

Der 13. Friesener Weihnachtsmarkt in Regie des Heimatvereins war ein voller Erfolg. Wie Vereinschefin Eleonore Kober berichtet, war die Adventsveranstaltung am Samstag ein Besuchermagnet. „Die Gäste kamen von Nah und Fern, auch wir als Veranstalter und die Händler waren sehr zufrieden, es herrschte eine schöne und besinnliche Atmosphäre.“