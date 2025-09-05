Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • So setzen Reichenbacher Schüler in den Alpen ein Zeichen - auch „für mehr Authentizität in den sozialen Medien“

Die Schüler auf dem Gipfel des Kreuzjochs in den Kitzbüheler Alpen.
Die Schüler auf dem Gipfel des Kreuzjochs in den Kitzbüheler Alpen. Bild: Elke Jentsch
Die Schüler auf dem Gipfel des Kreuzjochs in den Kitzbüheler Alpen.
Die Schüler auf dem Gipfel des Kreuzjochs in den Kitzbüheler Alpen. Bild: Elke Jentsch
Reichenbach
So setzen Reichenbacher Schüler in den Alpen ein Zeichen - auch „für mehr Authentizität in den sozialen Medien“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Goethe-Elftklässler wandern vom Tegernsee nach Südtirol. Das Ziel ist jedoch ein anderes. Und manchmal wird die Tour zur Tortur.

Wandern statt Schule heißt es in diesen Tagen für zehn Schüler und zwei Lehrer des Reichenbacher Goethe-Gymnasiums. Die Elftklässler überqueren mit den Lehrern Elke Jentsch und Justin Schubert in mehreren Tagesmärschen die Zillertaler Alpen. Auf ihrem Weg vom Tegernsee bis ins Südtiroler Sterzing sind die Vogtländer nicht allein. Begleitet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
07.08.2025
2 min.
Schulstart in Reichenbach: Stadtoberhaupt gratuliert 118 Erstklässlern
Ranzen schon gepackt? Am Montag beginnt das neue Schuljahr.
Am Montag beginnt in Reichenbach für 1516 Schüler das neue Schuljahr. Besonders im Fokus stehen die 118 Erstklässler. Sie erwartet eine kleine Überraschung aus dem Rathaus.
Uwe Selbmann
11.08.2025
2 min.
Beginnertage in Reichenbach: Fünftklässler lernen Jugendclubs kennen
Oberbürgermeister Henry Ruß begrüßt Schüler im Rathaus.
Vom 12. bis 22. August steigt die traditionelle Aktion in der Stadt. Eine Station auf dem Rätselparcours ist das Rathaus.
Gerd Betka
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
Mehr Artikel