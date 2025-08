Sommerbauhütte an der Göltzschtalbrücke: In Workshops entstehen Ziegel und Objekte aus Ton

Die Aktion in Mylau erlebt ihre zweite Auflage. Wer mag, kann am Wochenende an einem Familienworkshop teilnehmen.

Die Sommerbauhütte unweit der Göltzschtalbrücke erlebt ihre zweite Auflage. Die Kulturstiftung Mylau und die Bauhaus-Universität Weimar machen es möglich. Für den Workshop am Donnerstag und Freitag waren sechs Kinder angemeldet. Im Mittelpunkt steht die traditionelle Herstellung von Ziegeln aus Ton. Im Bild links gestalten Lev, Leon und...