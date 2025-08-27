Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Szene aus der Theateraufführung „Die Prinzessin in der Krise“ vom März in Reuth.
Szene aus der Theateraufführung „Die Prinzessin in der Krise“ vom März in Reuth. Bild: David Trommer
Szene aus der Theateraufführung „Die Prinzessin in der Krise“ vom März in Reuth.
Szene aus der Theateraufführung „Die Prinzessin in der Krise“ vom März in Reuth. Bild: David Trommer
Reichenbach
Sommerkino in Reuth: Märchen-Satire kommt auf die Leinwand
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Aufführung „Die Prinzessin in der Krise“ sorgte die neugegründete Reuther Theatergruppe im März für Furore.

Zum Sommerkino lädt die Dorfgemeinschaft Reuth für Freitag, 29. August, 19 Uhr in die Turnhalle des Neumarker Ortsteils ein. Präsentiert wird in gemütlicher Runde der Film, der im März bei der Aufführung „Die Prinzessin in der Krise“ durch die neugegründete Reuther Theatergruppe entstanden ist. Bei dem satirischen Märchen für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
13.03.2025
1 min.
Theatergruppe führt in vogtländischem Ortsteil ein satirisches Märchenspiel auf
Im Neumarker Ortsteil ist Theaterspiel zu erleben.
Gezeigt wird „Die Prinzessin in der Krise“ von Selma Mahlknecht, geschrieben für Erwachsene. Was im Eintrittspreis noch inklusive ist.
Lutz Kirchner
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
11.07.2025
1 min.
Kinder-Camp in Reuth sorgt in den Ferien für Kurzweil
Am Sonntag geht das diesjährige Treffen von fast 150 Ferienkindern zu Ende.
Frank Stepper
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel