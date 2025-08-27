Sommerkino in Reuth: Märchen-Satire kommt auf die Leinwand

Mit der Aufführung „Die Prinzessin in der Krise“ sorgte die neugegründete Reuther Theatergruppe im März für Furore.

Zum Sommerkino lädt die Dorfgemeinschaft Reuth für Freitag, 29. August, 19 Uhr in die Turnhalle des Neumarker Ortsteils ein. Präsentiert wird in gemütlicher Runde der Film, der im März bei der Aufführung „Die Prinzessin in der Krise“ durch die neugegründete Reuther Theatergruppe entstanden ist. Bei dem satirischen Märchen für...