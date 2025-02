Stadt im Vogtland verzweifelt am Elektroschrott: „Das sind die Momente, in denen ich die Welt nicht mehr verstehe“

Der letzte Elektroschrottcontainer in der Stadt Netzschkau ist weg. Wie es weitergeht, steht in den Sternen. Bürgervertreter rechnen mit dem Schlimmsten: der totalen Vermüllung in Wald und Flur.

In der Netzschkauer Stadtratssitzung informierte Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein) darüber, dass der letzte Elektroschrottcontainer wie angekündigt aus dem Gelände am Rathaus entfernt wurde. Jetzt stehen dort nur noch Glascontainer. Die Sammelbehältnisse für Textilien sind auch verschwunden. Glücklich ist man darüber weder im... In der Netzschkauer Stadtratssitzung informierte Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein) darüber, dass der letzte Elektroschrottcontainer wie angekündigt aus dem Gelände am Rathaus entfernt wurde. Jetzt stehen dort nur noch Glascontainer. Die Sammelbehältnisse für Textilien sind auch verschwunden. Glücklich ist man darüber weder im...