Stadt Reichenbach warnt vor betrügerischen E-Mails

Reichenbach
50 Prozent Nachlass beim Bußgeld? Die Schreiben sind offenkundig Teil einer Phishing-Welle.
Vor einem Betrugsversuch warnt die Stadt Reichenbach. Die Stadtverwaltung sei darüber informiert worden, dass Bürger mit gefälschten E-Mails kontaktiert wurden. Behauptet werde, ein Inkassobüro treibe im Namen der Stadtverwaltung offene Parkbußgelder bei. Angeboten werde ein Vergleich mit 50 Prozent Nachlass, wenn man eine Bestätigung sende....
