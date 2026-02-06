Standesamt Reichenbach öffnet wieder

Nach der Schließung im Januar ist das Amt wieder geöffnet. Die Dienstleistungen sind vollständig zurück. Welcher Trauort besonders beliebt war.

Das Standesamt Reichenbach hat wieder geöffnet. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass nach der Schließung am 22. Januar nun wieder sämtliche standesamtlichen Dienstleistungen angeboten werden. Termine und Anliegen können nun wieder vor Ort wahrgenommen werden. Im vergangenen Jahr schlossen 81 Paare im Standesamt Reichenbach den Bund der Ehe....