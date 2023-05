Steile Karriere: Schulleiter mit 27 Jahren

Nach dem Studium kam Maximilian Scheller als Lehrer für Mathe und Physik an die Oberschule Falkenstein. Seit kurzem leitet er sie. Wie die unter seiner Leitung Schule machen soll.

Falkenstein. Vor zehn Jahren drückte Maximilian Scheller noch selbst die Schulbank. Ein Lehramtsstudium später steht er vor der Klasse - und nicht nur das: Seit April ist der Lehrer für Mathematik und Physik auch Schulleiter der Trützschler-Oberschule Falkenstein. Mit gerade einmal 27 Jahren - nur vier Jahre, nachdem er als Referendar an die Falkensteiner Oberschule kam.

"Eigentlich sollte es nur die Stelle des stellvertretenden Schulleiters sein", berichtet Maximilian Scheller von seiner Bewerbung. Zwischenzeitlich an eine Schule in Plauen abgeordnet, wurde der junge Lehrer gebeten, gleich Schulleiter zu werden. Trotz Verantwortung für mehr als 340 Schülerinnen und Schüler und 28 Lehrkräfte - Maximilian Scheller willigte ein. "Auch, weil ich Zuspruch von erfahrenen Kollegen bekam", sagt der Schulleiter - der nun selbst ohne Stellvertreter dasteht. Deshalb kann er regulär nur vier Stunden pro Woche unterrichten. "Aber ich hoffe, im nächsten Schuljahr habe ich eine Vertretung an meiner Seite."

Der gebürtige Kirchberger studierte bis 2020 an der Technischen Universität Dresden Lehramt für die Oberschule in den Fächern Mathematik und Physik; 2020/21 folgte das Referendariat an der Trützschler-Oberschule.

Auf die Frage, weshalb er sich nach dem Abitur für den Lehrer-Beruf entschied, antwortet Maximilian Scheller: "Ganz einfach: Vorbilder in jeder Hinsicht. Gute Lehrer. Aber auch andere, bei denen ich dachte: So würde ich das nicht machen", blickt er auf seine Zeit am Graupner-Gymnasium in Kirchberg zurück.

Für die Falkensteiner Oberschule setzt der Schulleiter auf einen Mix aus etablierten Projekten und Veranstaltungen plus neue Ideen. Jüngst besuchten Schüler die Partnerschule im tschechischen Hroznetin. "Ende Juni fahren Schülerinnen und Schüler in die französische Partnerstadt Harnes zum sportlichen Austausch", kündigt Scheller an. Immerhin sind die Falkensteiner seit fast zehn Jahren Europaschule. Dieses Prädikat möchten sie verteidigen.

Neben dem laufenden Unterricht und dem Ganztagsangebot wird Berufsorientierung zum Schwerpunkt. "Zusammen mit lokalen Partnern sollen Praxistage, Schnupperpraktika, Messeaktivitäten und Bewerbungstrainings eine solide berufliche Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler für die Zeit nach ihrem Haupt- oder Realschulabschluss fördern", sagt der Schulleiter.