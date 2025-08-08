Straße in Reichenbach nach 30 Jahren komplett saniert

Auf der Oberreichenbacher Straße rollt seit Freitag wieder der Verkehr. 1,3 Millionen Euro hat der Abschnitt zwischen Friedhofsweg und Eisenbahnstraße gekostet. Doch es gibt ein neues Sorgenkind.

Die Oberreichenbacher Straße ist wieder frei befahrbar. Nach einjähriger Bauzeit seit Juli 2024 ist der letzte noch unsanierte Abschnitt zwischen Friedhofsweg und Eisenbahnstraße fertiggestellt und am Freitagvormittag für den Verkehr freigegeben worden. Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) durchschnitt zusammen mit Vertretern von...