Die Staatsstraße 295 bei Netzschkau wird am Freitag wieder freigeben.
Bild: Symbolbild: Studio v-zwoelf/stock
Die Staatsstraße 295 bei Netzschkau wird am Freitag wieder freigeben.
Die Staatsstraße 295 bei Netzschkau wird am Freitag wieder freigeben. Bild: Symbolbild: Studio v-zwoelf/stock
Reichenbach
Straße saniert: Freie Fahrt bei Netzschkau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Verkehr kann wieder rollen auf der Staatsstraße 295. Die Arbeiten hatten Anfang Oktober begonnen. Was auf 264 Metern repariert wurde.

Die Fahrbahnerneuerung und der Neuaufbau des Straßendamms auf der Staatsstraße 295 nordwestlich von Netzschkau sind abgeschlossen. Die Bauarbeiten hatten am 6. Oktober begonnen. Nach Angaben der Niederlassung Plauen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr wird die Strecke am Freitag, 12. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben. Das...
